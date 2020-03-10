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القصبي يدشن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية وأكبر مركز لذكاء الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

دشن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في واجهة الرياض اليوم، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والذي يهدف إلى تيسير إجراءات بدء وممارسة العمل التجاري وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وافتتح مركز "ذكاء" التابع لهيئة "منشآت" الذي يعد أكبر مركز لذكاء الأعمال، إضافة إلى مركز ريادة الأعمال، والمقر الجديد لمركز دعم المنشآت التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال.

واطلع الدكتور القصبي على الخدمات التي يقدمها المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والذي سيسهم في تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة تشمل تراخيص الأعمال والخدمات الأخرى التي يحتاجها القطاع الخاص الذي يقدم حاليا خدمات 7 جهات حكومية تشمل: خدمات وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الاستثمار، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خدمات التوثيق بالإضافة إلى خدمات "مراس".

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كما افتتح الدكتور القصبي مركز "ذكاء" الذي يعد أول مركز متخصص في المملكة لتمكين المنشآت ورأس المال البشري بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى خلق شركات ابتكارية ناشئة وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال حزمة من البرامج لخدمة وتطوير المستفيدين.

وافتتح مجمع ريادة الأعمال، واطلع على الخدمات التي يقدمها لدعم المشاريع الناشئة، من خلال توفير مساحات مكتبية وخدمات لوجيستية واستشارات إدارية وتسويقية وقانونية ومالية، وخلق مجتمع حيوي بين رواد الأعمال لمشاركة تجاربهم وتحدياتهم بهدف توليد الأفكار ومعالجة التحديات كفريق واحد، من خلال برامج وفعاليات يعمل المجمع على تنظيمها ودعمها، إلى جانب لقاءات دورية ومستمرة مع أصحاب العلاقة من كبريات الشركات والجامعات والمستثمرين.

ودشن الدكتور القصبي المقر الجديد لمركز دعم المنشآت، واطلع على الخدمات التي يقدمها، وتشمل جلسات استشارية عبر مختصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية وخدمات التدريب وخدمات دعم الأعمال، من خلال تحديد احتياجات المستفيدين وإحالتهم إلى الخدمة أو البرنامج المناسب لدى "منشآت" أو أحد شركائها، إضافة إلى تقديم بيانات ومعلومات ذكية عن القطاعات التي يستهدفها رواد الأعمال، ويمكن الاستفادة من المركز الكترونيا، من خلال زيارة موقع مركز دعم المنشآت وحجز موعد، والتوجه للمركز للاستفادة من خدماته كافة.

يشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات مركز دعم المنشآت بلغ أكثر من 16 ألف مستفيد ومستفيدة، فيما أصدر المستفيدون 1,418 سجلا تجاريا جديدا خلال 9 أشهر، وبدأ 571 مستفيدا بمزاولة النشاط التجاري، واستفادت 874 منشأة من خدمات المركز بتطوير أعمالها والتوسع في أنشطتها التجارية.