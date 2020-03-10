، "فيسبوك" تقتبس تقنية جديدة من"إنستجرام" .. مشاركة القصص على التطبيقين ،

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كشفت تقارير صحفية أن تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأشهر في العالم، بدأ في اختبار تقنية جديدة مقتبسة من شقيقتها "إنستجرام".
وأوضح تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "فيسبوك" تبدأ باختبار تقنية جديدة لـ"القصص" شبيهة بتلك الموجودة على "إنستجرام".
وأشار التقرير إلى أن تلك الميزة الجديدة ستمكّن لأول مرة من نشر "قصص" من "إنستجرام" على "فيسبوك" والعكس صحيح.
وتسمح "فيسبوك" منذ فترة بنشر القصص على حسابات المستخدمين، و الأمر نفسه بالنسبة لـ "إنستجرام"، لكن بتلك الطريقة سيمكن مشاركة "القصص" عبر التطبيقين.
كما ستمنح "فيسبوك"، لأول مرة، تقنيات وميزات جديدة لـ"خصوصية القصص"، التي يمكنها إعادة نشر القصة عبر أيٍّ من التطبيقين.
وتسهل تلك التقنية الجديدة عبر "فيسبوك" إمكانية مشاركة اللحظات الخاصة مع مزيد من الأشخاص الذين تهتم بهم، عبر مختلف التطبيقات التابعة لشركة "فيسبوك" الأمريكية.فيسبوك إنستجرام
"فيسبوك" تقتبس تقنية جديدة من"إنستجرام" .. مشاركة القصص على التطبيقينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-10
كشفت تقارير صحفية أن تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأشهر في العالم، بدأ في اختبار تقنية جديدة مقتبسة من شقيقتها "إنستجرام".
وأوضح تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "فيسبوك" تبدأ باختبار تقنية جديدة لـ"القصص" شبيهة بتلك الموجودة على "إنستجرام".
وأشار التقرير إلى أن تلك الميزة الجديدة ستمكّن لأول مرة من نشر "قصص" من "إنستجرام" على "فيسبوك" والعكس صحيح.
وتسمح "فيسبوك" منذ فترة بنشر القصص على حسابات المستخدمين، و الأمر نفسه بالنسبة لـ "إنستجرام"، لكن بتلك الطريقة سيمكن مشاركة "القصص" عبر التطبيقين.
كما ستمنح "فيسبوك"، لأول مرة، تقنيات وميزات جديدة لـ"خصوصية القصص"، التي يمكنها إعادة نشر القصة عبر أيٍّ من التطبيقين.
وتسهل تلك التقنية الجديدة عبر "فيسبوك" إمكانية مشاركة اللحظات الخاصة مع مزيد من الأشخاص الذين تهتم بهم، عبر مختلف التطبيقات التابعة لشركة "فيسبوك" الأمريكية.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
09:28 AM
الشركة الأمريكية ستمنح لأول مرة تقنيات وميزات جديدة لـ "خصوصية القصص"
كشفت تقارير صحفية أن تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأشهر في العالم، بدأ في اختبار تقنية جديدة مقتبسة من شقيقتها "إنستجرام".
وأوضح تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "فيسبوك" تبدأ باختبار تقنية جديدة لـ"القصص" شبيهة بتلك الموجودة على "إنستجرام".
وأشار التقرير إلى أن تلك الميزة الجديدة ستمكّن لأول مرة من نشر "قصص" من "إنستجرام" على "فيسبوك" والعكس صحيح.
وتسمح "فيسبوك" منذ فترة بنشر القصص على حسابات المستخدمين، و الأمر نفسه بالنسبة لـ "إنستجرام"، لكن بتلك الطريقة سيمكن مشاركة "القصص" عبر التطبيقين.
كما ستمنح "فيسبوك"، لأول مرة، تقنيات وميزات جديدة لـ"خصوصية القصص"، التي يمكنها إعادة نشر القصة عبر أيٍّ من التطبيقين.
وتسهل تلك التقنية الجديدة عبر "فيسبوك" إمكانية مشاركة اللحظات الخاصة مع مزيد من الأشخاص الذين تهتم بهم، عبر مختلف التطبيقات التابعة لشركة "فيسبوك" الأمريكية.
، "فيسبوك" تقتبس تقنية جديدة من"إنستجرام" .. مشاركة القصص على التطبيقين ،
المصدر : الخليج 365
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