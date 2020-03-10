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سفارة المملكة في الفلبين: رحلات الخطوط السعودية مازالت قائمة ومجدولة

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت المواطنين الراغبين في العودة إلى التواصل معها لترتيب وتسهيل الإجراءات

أكّدت سفارة المملكة في الفلبين للراغبين في العودة إلى المملكة ويواجهون صعوبات في ذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية، أن رحلات #الخطوط_ مازالت قائمة ومجدولة.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تهيب السفارة بالإخوة المواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين الذين يواجهون صعوبة في العودة إلى المملكة بسبب تعليق الرحلات الجوية على بعض الدول؛ نظراً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة، أن رحلات #الخطوط_السعودية مازالت قائمة ومجدولة في وقتها.

تأمل السفارة التواصل معها عاجلاً لترتيب وتسهيل إجراءات العودة إلى المملكة على أقرب رحلة.. حفظ الله الجميع من كل مكروه.

أرقام التواصل:

006328856444

00639188073636

006328121520سفارة المملكة في الفلبين الفلبين الخطوط السعودية

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 11:20 AM

دعت المواطنين الراغبين في العودة إلى التواصل معها لترتيب وتسهيل الإجراءات

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سفارة المملكة في الفلبين: رحلات الخطوط السعودية مازالت قائمة ومجدولة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أكّدت سفارة المملكة في الفلبين للراغبين في العودة إلى المملكة ويواجهون صعوبات في ذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية، أن رحلات #الخطوط_السعودية مازالت قائمة ومجدولة.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تهيب السفارة بالإخوة المواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين الذين يواجهون صعوبة في العودة إلى المملكة بسبب تعليق الرحلات الجوية على بعض الدول؛ نظراً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة، أن رحلات #الخطوط_السعودية مازالت قائمة ومجدولة في وقتها.

تأمل السفارة التواصل معها عاجلاً لترتيب وتسهيل إجراءات العودة إلى المملكة على أقرب رحلة.. حفظ الله الجميع من كل مكروه.

أرقام التواصل:

006328856444

00639188073636

006328121520

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، سفارة المملكة في الفلبين: رحلات الخطوط السعودية مازالت قائمة ومجدولة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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