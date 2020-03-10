، النفط يرتفع 8% بفضل آمال التحفيز وتباطؤ انتشار كورونا في الصين ،

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ارتفعت أسعار النفط 8% اليوم الثلاثاء، لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد في نحو 30 عامًا، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل في ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية، وتباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا في الصين.
ووفق "رويترز" قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الاثنين: إنه سيتخذ خطوات "كبيرة" لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا، وسيبحث تخفيضات للضرائب على الرواتب مع النواب الجمهوريين في الكونجرس يوم الثلاثاء.
وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.85 دولار أو ما يعادل 8.3% إلى 37.21 دولارًا للبرميل؛ بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.46 دولار أو 7.9% إلى 33.59 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط
النفط يرتفع 8% بفضل آمال التحفيز وتباطؤ انتشار كورونا في الصينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-10
ارتفعت أسعار النفط 8% اليوم الثلاثاء، لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد في نحو 30 عامًا، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل في ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية، وتباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا في الصين.
ووفق "رويترز" قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الاثنين: إنه سيتخذ خطوات "كبيرة" لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا، وسيبحث تخفيضات للضرائب على الرواتب مع النواب الجمهوريين في الكونجرس يوم الثلاثاء.
وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.85 دولار أو ما يعادل 8.3% إلى 37.21 دولارًا للبرميل؛ بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.46 دولار أو 7.9% إلى 33.59 دولارًا للبرميل.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
10:34 AM
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8.3% إلى 37.21 دولارًا للبرميل
ارتفعت أسعار النفط 8% اليوم الثلاثاء، لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد في نحو 30 عامًا، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل في ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية، وتباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا في الصين.
ووفق "رويترز" قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الاثنين: إنه سيتخذ خطوات "كبيرة" لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا، وسيبحث تخفيضات للضرائب على الرواتب مع النواب الجمهوريين في الكونجرس يوم الثلاثاء.
وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.85 دولار أو ما يعادل 8.3% إلى 37.21 دولارًا للبرميل؛ بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.46 دولار أو 7.9% إلى 33.59 دولارًا للبرميل.
، النفط يرتفع 8% بفضل آمال التحفيز وتباطؤ انتشار كورونا في الصين ،
المصدر : الخليج 365
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