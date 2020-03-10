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ارتفع مؤشر السوق السعودي بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 350 نقطة وبنسبة 5.7 % عند 6678 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 650 مليون ريال.
وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً، اليوم، بعد الخسائر المسجلة خلال الأيام الماضية، وبنسبة تبلغ نحو 8 %.
ووفق موقع أرقام الاقتصادي تشهد الجلسة ارتفاعاً جماعياً للأسهم المتداولة يتقدمها "مصرف الراجحي" و"سابك" و"الأهلي التجاري" و"أرامكو السعودية" بنسب تراوح بين 5 و9 %.
وتتداول أسهم عدة على ارتفاع بالنسبة القصوى أو قريبة منها.السوق السعودي أسعار النفط
وسط حالة صعود جماعي .. سوق الأسهم يرتد مرتفعاً بأكثر من 350 نقطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-10
ارتفع مؤشر السوق السعودي بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 350 نقطة وبنسبة 5.7 % عند 6678 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 650 مليون ريال.
وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً، اليوم، بعد الخسائر المسجلة خلال الأيام الماضية، وبنسبة تبلغ نحو 8 %.
ووفق موقع أرقام الاقتصادي تشهد الجلسة ارتفاعاً جماعياً للأسهم المتداولة يتقدمها "مصرف الراجحي" و"سابك" و"الأهلي التجاري" و"أرامكو السعودية" بنسب تراوح بين 5 و9 %.
وتتداول أسهم عدة على ارتفاع بالنسبة القصوى أو قريبة منها.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
10:30 AM
قرب الـ 6700 نقطة .. أسهم عدة تتداول على ارتفاع بالنسبة القصوى أو قريبة
ارتفع مؤشر السوق السعودي بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 350 نقطة وبنسبة 5.7 % عند 6678 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 650 مليون ريال.
وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً، اليوم، بعد الخسائر المسجلة خلال الأيام الماضية، وبنسبة تبلغ نحو 8 %.
ووفق موقع أرقام الاقتصادي تشهد الجلسة ارتفاعاً جماعياً للأسهم المتداولة يتقدمها "مصرف الراجحي" و"سابك" و"الأهلي التجاري" و"أرامكو السعودية" بنسب تراوح بين 5 و9 %.
وتتداول أسهم عدة على ارتفاع بالنسبة القصوى أو قريبة منها.
، وسط حالة صعود جماعي .. سوق الأسهم يرتد مرتفعاً بأكثر من 350 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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