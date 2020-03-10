، وسط حالة صعود جماعي .. سوق الأسهم يرتد مرتفعاً بأكثر من 350 نقطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قرب الـ 6700 نقطة .. أسهم عدة تتداول على ارتفاع بالنسبة القصوى أو قريبة

ارتفع مؤشر السوق السعودي بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 350 نقطة وبنسبة 5.7 % عند 6678 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 650 مليون ريال.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً، اليوم، بعد الخسائر المسجلة خلال الأيام الماضية، وبنسبة تبلغ نحو 8 %.

ووفق موقع أرقام الاقتصادي تشهد الجلسة ارتفاعاً جماعياً للأسهم المتداولة يتقدمها "مصرف الراجحي" و"سابك" و"الأهلي التجاري" و"أرامكو السعودية" بنسب تراوح بين 5 و9 %.

وتتداول أسهم عدة على ارتفاع بالنسبة القصوى أو قريبة منها.السوق السعودي أسعار النفط