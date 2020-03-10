حساب المواطن: إرفاق «صك الولاية» شرط إضافة الأم كتابع للابن

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن إضافة الأم كتابع للابن، بشرط إرفاق صك ولاية، مشيرًا إلى أن الدعم سيشملها في حال انطباق شروط الأهلية عليها.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج -عبر تويتر- أنه بالإمكان إضافة الأم المتقاعدة كتابع للابن؛ حيث يتم اختيار صلة القرابة (أم)، وارفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية) باسم الابن.

وأضاف البرنامج أنه في حال انطبقت على الأم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملها الدعم، ولمعرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي: http://portal.ca.gov.sa

ووجه أحد المواطنين استفسارًا بأن والدته متقاعدة وراتبها 7 آلاف ريال، فهل يأتيه نصيبها من الدعم إذا سجلها كتابع معه؟

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بدء إيداع دعم «حساب المواطن» المخصص لشهر مارس

حساب المواطن يوضح تأثير الاستفادة من عروض التكييف الموفِّر للطاقة على الدعم

«حساب المواطن» يجيب على سؤال «الإفصاح عن مكافآت الطلاب ضمن الدخل»