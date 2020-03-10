أبرز أحداث العالم هذا الصباح.. مهلة 72 ساعة لعودة السعوديين من 3 دول.. و«كورونا» يهدد ترامب والبيت الأبيض

شهدت الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث حول العالم، كان من أبرزها، إعلان المملكة العربية السعودية عن مهلة 72 ساعة لعودة مواطنيها من الإمارات والبحرين، ويومين لعودتهم من مصر، وسط تصاعد تهديد فيروس كورونا الذي يهدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤوليه بالبيت الأبيض والجيش.

وجاءت أهم الأخبار حول العالم، كالتالي:

‫السعودية تمهل مواطنيها 72 ساعة للعودة من الإمارات والبحرين ومصر

أمهلت المملكة العربية السعودية مواطنيها في دولتي الإمارات والبحرين، 72 ساعة للعودة إلى المملكة، كما قررت استئناف رحلات شركات الطيران مع مصر ليومي الثلاثاء والأربعاء، 10 و11 مارس، لتمكين السعوديين في القاهرة من العودة إلى المملكة.

الصين تسجل 17 حالة وفاة و19 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت الصين 17 حالة وفاة جديدة و19 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفًا و754 شخصًا.

شكوك حول إصابة الرئيس الأمريكي ترامب بـ«كورونا»

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كشفت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، الاثنين، تواصل نائبين جمهوريين في الكونجرس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل إعلانهما دخول الحجر الصحي، مساء أمس، حيث صافح ترامب النائب «دوغ كولينز» من جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع «مات جايتس» من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية الأولى، أمس الاثنين، بعدما أعلن كولينز وجايتس، أنَّهما عزلا نفسيهما ذاتيًّا؛ لأنهما تواصلا مباشرةً مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ماريلاند أواخر فبراير الماضي، والذي تمَّ تشخيصه كمصاب بفيروس كورونا الجديد.

إيطاليا تطبق الحجر الصحي على الدولة كافة وتطالب السكان بالبقاء في المنازل

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أمس الاثنين، أنَّه سيتمُّ تطبيق إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا المتحور(كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد. وتدخل هذه الإجراءات حيِّز التنفيذ بدءًا من صباح اليوم الثلاثاء، فيما طالب كونتي المواطنين بالبقاء في منازلهم ما لم تكن لديهم أسباب قوية تتعلق بالعمل أو الصحة أو الاحتياجات الخاصة الأخرى. مشيرًا إلى أنَّ الانتقال للعمل سيظل مسموحًا به. ومددت إيطاليا إغلاق المدارس والجامعات حتى الثالث من أبريل.

قائد القوات الأمريكية في أوروبا ربما أصيب بـ«كورونا»

أعلن الجيش الأمريكي، مساء أمس الاثنين، أنَّ قائد القوات الأمريكية في أوروبا، إلى جانب عددٍ من الموظفين، ربما تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، خلال مؤتمر عُقِد في الآونة الأخيرة. وأضاف الجيش، في بيانٍ، أنَّ اللفتنانت جنرال كريستوفر كافولي يراقب حالته ويعمل عن بُعد في الوقت الراهن.

كبير موظفي «البيت الأبيض» يخضع للحجر الصحي للاشتباه في إصابته بـ«كورونا»

كان كبير موظفي «البيت الأبيض» الجديد، النائب مارك ميدوز، من بين ثلاثة أعضاء جمهوريين بالكونجرس، قالوا أمس الاثنين، إنهم عزلوا أنفسهم؛ لأنهم يشتبهون في اتصالهم بشخصٍ تأكّدت إصابته بفيروس كورونا، خلال أحد المؤتمرات الشهر الماضي.