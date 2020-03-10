«خيركم» تعلق نشاطها في حلقات ودور القرآن وتتيح التعليم عن بُعد

| علّقت جمعية خيركم الدراسة في جميع حلقات ودور تحفيظ القرآن في جدة، اعتبارًا من أمس الاثنين حتى إشعار آخر ، وذلك توافقًا مع القرار السامي بتعليق الدراسة في مدارس التعليم العام ، وحفاظًا على سلامة الأبناء والبنات في الميدان التعليمي القرآني.
ووجه رئيس جمعية خيركم بجدّة المهندس عبدالعزيز حنفي باستمرار تعليم القرآن الكريم عبر منصّة خيركم لتعليم القرآن عن بُعد، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، مشيرًا أنَّ المنصة ستكون بديلة حتى عودة الحلقات والدور إلى نشاطها الطبيعي سائلًا المولى أن يحفظ هذا البلاد المباركة من كل مكروه.
وطالب رئيس خيركم الجميع بضرورة التعاون مع الدولة– في حملتها الوقائية والتحصينية ضد فيروس كورونا، مشيرًا أنَّ ذلك فيه منفعة للبلاد والعباد، وهو مسئولية الجميع أفراد ومؤسسات.
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