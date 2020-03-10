السعودية اليوم / الأحوال المدنية بالباحة تواصل التعريف بخدماتها



الباحة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة اليوم معرضها التعريفي بخدمات الأحوال المدنية, وذلك في مقر سوق الغنيم مول بمدينة الباحة.

ويقدم المعرض نبذة تعريفية عن الأحوال المدنية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين, كما يحتوي على عروض مرئية تعريفية بخدمة حجز المواعيد الإلكترونية والتفويض الإلكتروني, بالإضافة إلى شرح لطريقة التسجل في منصة "أبشر" الإلكترونية وتفعيل التسجيل في المنصة, وتقديم إصدار بطاقة تعريفية للأطفال تحتوي على صورة الطفل واسمه بهدف تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى الأطفال, وتعليم النشء المحافظة على الوثائق الرسمية مستقبلاً.

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10:54ت م

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