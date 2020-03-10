السعودية اليوم / المغرب تسجل ثالث إصابة بفيروس كورونا



الرباط 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

سجلت المغرب ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لسائح فرنسي، قدم إلى مدينة مراكش السبت الماضي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية اليوم بأن السائح ظهرت عليه أعراض تنفسية الأحد الماضي، وتقدم على إثرها إلى المستشفى، حيث اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، واخضعه للتحليل المخبري الذي أكد الإصابة، وهو يخضع حاليا للرعاية الصحية اللازمة.

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10:52ت م

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