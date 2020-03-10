السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلق خاصية اللمس على الشاشات التفاعلية



مكة المكرمة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

قامت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بتعليق العمل بالشاشات التفاعلية التوعوية التي تعمل بخاصية اللمس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الرئاسة للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام علي بن حامد النافعي، أن الإجراء يهدف إلى الوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، ولتكون بيئة الحرمين الشريفين خالية من أي أمراض لينعم قاصدوهما بالطمأنينة والسكينة.

وبين النافعي أنه يمكن الاستفادة من بعض المحتوى الرقمي عن بعد عبر بوابة الرئاسة وشاشات العرض الثابتة.

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10:48ت م

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