السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعقد الاجتماع الخامس للعام الجامعي 1441



عرعر 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

رأس معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري أمس, الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441هـ, وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بمبنى الإدارة العليا.

ووافق المجلس على الخطة الإستراتيجية للجامعة 2020 - 2025 ، والموافقة على مشروع الممارسات التعليمية عالية التأثير لتحقيق الكفاءات الأساسية والمتعلقة بطلبة الجامعة, كما وافق المجلس على إنشاء وحدة "أكاديمية الموهوبين" في الجامعة، وذلك لرعاية الموهوبين والاهتمام بهم, إضافة إلى الموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدبلوم لعدد من الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440 / 1441هـ, إلى جانب مناقشة العديد من المواضيع الأخرى التي تهم الجامعة منها المواضيع المتعلقة بالابتعاث لعدد من المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات .

// انتهى //

10:42ت م

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