تنويه : مستقبلي واس إليكم إعادة مصححة لخبرنا رقم (282) بعنوان



استئناف رحلات الطيران مؤقتًا لنقل المواطنين السعوديين الراغبين في العودة من مصر إلى المملكة .. برجاء اعتمادها وشكرًا

القاهرة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أعلنت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط الجوية العربية

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم أنه يمكن للمواطنين السعوديين التواصل مباشرة مع شركات الطيران لترتيب سفرهم خلال اليومين المشار لهما دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.

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10:33ت م

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استئناف رحلات الطيران مؤقتًا لنقل المواطنين السعوديين الراغبين في العودة من مصر إلى المملكة .. برجاء اعتمادها وشكرًاالقاهرة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأعلنت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة مصر للطيران وشركة طيران ناس وغيرها من الشركات لليوم وغد الموافق 10 و11 مارس الجاري، وذلك لتمكين المواطنين السعوديين من العودة إلى المملكة.وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم أنه يمكن للمواطنين السعوديين التواصل مباشرة مع شركات الطيران لترتيب سفرهم خلال اليومين المشار لهما دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.// انتهى //10:33ت م0034

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