سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، اهتمامها على نشاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك الجهود الدبلوماسية المصرية بشأن ملف سد النهضة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأبرزت توجيهات الرئيس المصري بإطلاق الإستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المصريين.

وتناولت الصحف زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس إلى المملكة العربية

كما اهتمت بقرار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المصريين، أو تلك التي تتضمن الانتقال بين المحافظات المصرية بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس، بعد تسجيل 59 إصابة وفقًا لآخر بيان من وزارة الصحة المصرية.

وأبرزت الصحف محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالخرطوم، لافتة الانتباه إلى بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدان محاولة الاغتيال وأكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه.

// انتهى //

10:09ت م

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القاهرة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، اهتمامها على نشاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك الجهود الدبلوماسية المصرية بشأن ملف سد النهضة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وأبرزت توجيهات الرئيس المصري بإطلاق الإستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المصريين.وتناولت الصحف زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس إلى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.كما اهتمت بقرار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المصريين، أو تلك التي تتضمن الانتقال بين المحافظات المصرية بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس، بعد تسجيل 59 إصابة وفقًا لآخر بيان من وزارة الصحة المصرية.وأبرزت الصحف محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالخرطوم، لافتة الانتباه إلى بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدان محاولة الاغتيال وأكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه.// انتهى //10:09ت م0031

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.