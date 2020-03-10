السعودية اليوم / رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يزور هيئة المواصفات



الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

زار معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، الهيئة

والتقى الدكتور الشبل والوفد المرافق خلال الزيارة، بمعالي محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي وعدد من مسؤولي ومنسوبي الهيئة، حيث بحث الطرفان أوجه وسبل التعاون المشترك بين الهيئتين، وإبراز دور المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية في دعم المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية والمشتريات الحكومية.

واطلّع الدكتور الشبل خلال الزيارة على مختبرات الهيئة والخاصة بالمنتجات الكهربائية، والمواد الصحية، وكذلك مختبر كفاءة الطاقة، ومختبرات السيراميك والأدوات الصحية، إلى جانب مختبرات المنتجات الميكانيكية.

وأبدى الدكتور الشبل اعتزازه بما شاهد من إمكانات متطورة في مختبرات الهيئة، وكذلك بالكوادر السعودية الطموحة التي تقوم بمهام تشغيل تلك المختبرات واختبار العينات، مؤكداً حرص هيئة المحتوى المحلي على التعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل النهوض بالمحتوى المحلي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

//انتهى//

10:04ت م

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الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسزار معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك لبحث سبل التعاون بين هيئة المواصفات وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والاطلاع على إمكانات وتجهيزات الهيئة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.والتقى الدكتور الشبل والوفد المرافق خلال الزيارة، بمعالي محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي وعدد من مسؤولي ومنسوبي الهيئة، حيث بحث الطرفان أوجه وسبل التعاون المشترك بين الهيئتين، وإبراز دور المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية في دعم المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية والمشتريات الحكومية.واطلّع الدكتور الشبل خلال الزيارة على مختبرات الهيئة والخاصة بالمنتجات الكهربائية، والمواد الصحية، وكذلك مختبر كفاءة الطاقة، ومختبرات السيراميك والأدوات الصحية، إلى جانب مختبرات المنتجات الميكانيكية.وأبدى الدكتور الشبل اعتزازه بما شاهد من إمكانات متطورة في مختبرات الهيئة، وكذلك بالكوادر السعودية الطموحة التي تقوم بمهام تشغيل تلك المختبرات واختبار العينات، مؤكداً حرص هيئة المحتوى المحلي على التعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل النهوض بالمحتوى المحلي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.//انتهى//10:04ت م0030

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