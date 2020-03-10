السعودية اليوم / تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في باكستان



إسلام آباد 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

سجّلت باكستان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 16 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند الباكستاني اليوم أن ستة من المصابين الجدد وصلوا إلى مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند قادمين من سوريا عبر قطر، بينما وصل ثلاثة آخرون إلى كراتشي من بريطانيا عبر مطار دبي.

وأضاف المتحدث أنه يوجد في الوقت الحالي 13 شخصًا مصابون بفيروس كورونا يخضعون للعلاج في إقليم السند.

من جهة أخرى أشارت مصادر طبية باكستانية إلى تعافي أول حالة لمريض بفيروس كورونا في باكستان وخرج من المستشفى.

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