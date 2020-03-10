

ينبع 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

دشنت الهيئة الملكية بينبع وحدة للرعاية التنفسية في طوارئ المركز الطبي بينبع الصناعية.

وتقدم الوحدة خدماتها على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وتتضمن منطقة للفرز البصري والكشف على المرضى والمراجعين القادمين من قسم الطوارئ بالمركز الطبي ومعاينة وتقييم المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والمرضى الذين يعانون من الأزمات الحادة لضيق التنفس، حيث تم تجهيز العيادة بالأجهزة والمستلزمات الطبية واشتراطات مكافحة العدوى، كما تتضمن الوحدة غرفة خاصة مجهزة بأدوات التعقيم للكادر الطبي والتمريضي المتخصص في الأمراض التنفسية.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن معايير منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن وحدة الرعاية التنفسية منفصلة تماماً عن المركز الطبي بالنسبة لأنظمة التكييف المركزي، حيث تم دعم العيادة بفلاتر خاصة لتنقية الهواء ودرجة حرارة خاصة ملائمة لمنع انتشار العدوى بين المرضى والمراجعين.

// انتهى //

09:21ت م

0023





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين وحدة للرعاية التنفسية في المركز الطبي بينبع الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.