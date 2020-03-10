شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكية ينبع " تدشن وحدة للرعاية التنفسية بالمركز الطبي والان نبدء بالتفاصيل

دشنت الهيئة الملكية بينبع وحدة للرعاية التنفسية في طوارئ المركز الطبي بينبع الصناعية.

وتقدم الوحدة خدماتها على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وتتضمن منطقة للفرز البصري والكشف على المرضى والمراجعين القادمين من قسم الطوارئ بالمركز الطبي ومعاينة وتقييم المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والمرضى الذين يعانون من الأزمات الحادة لضيق التنفس، حيث تم تجهيز العيادة بالأجهزة والمستلزمات الطبية واشتراطات مكافحة العدوى، كما تتضمن الوحدة غرفة خاصة مجهزة بأدوات التعقيم للكادر الطبي والتمريضي المتخصص في الأمراض التنفسية.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن معايير منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن وحدة الرعاية التنفسية منفصلة تماماً عن المركز الطبي بالنسبة لأنظمة التكييف المركزي، حيث تم دعم العيادة بفلاتر خاصة لتنقية الهواء ودرجة حرارة خاصة ملائمة لمنع انتشار العدوى بين المرضى والمراجعين.