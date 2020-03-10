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تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في باكستان
ارتفاع الإصابات لـ16 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجّلت باكستان 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 16 حالة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند الباكستاني اليوم أن 6 من المصابين الجدد وصلوا إلى مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند قادمين من سوريا عبر قطر، بينما وصل 3 آخرون إلى كراتشي من بريطانيا عبر مطار دبي.
وأضاف المتحدث أنه يوجد في الوقت الحالي 13 شخصًا مصابون بفيروس كورونا يخضعون للعلاج في إقليم السند.
من جهة أخرى أشارت مصادر طبية باكستانية إلى تعافي أول حالة لمريض بفيروس كورونا في باكستان وخرج من المستشفى.
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