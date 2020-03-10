حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 4 آلاف عالمياً

2020-03-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

تجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ 4 آلاف حالة وفاة، وفق ما أحصت فرانس برس، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

ووصلت الحصيلة إلى 4,011 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشرا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا بات أقرب من التسبب في وباء لكن لا يزال من الممكن السيطرة على تفشي الفيروس في الدول من خلال الجمع بين إجراءات للاحتواء والتخفيف.

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وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن أربع دول، هي الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، سجلت 93 بالمئة من نحو 110 آلاف حالة إصابة بالفيروس أعلنتها أكثر من مئة دولة في أنحاء العالم.

وأضاف تيدروس في مؤتمر صحفي “الآن بعدما أصبح للفيروس موطئ قدم في الكثير جداً من الدول أصبح خطر حدوث وباء حقيقيا جدا”.

وقال “لكنه سيكون أول وباء يمكن السيطرة عليه. خلاصة الأمر هي أننا لسنا تحت رحمة الفيروس”.

وتابع قائلا “سواء كان وباء أم لا… لن تتغير قاعدة اللعبة – وهي ألا تستسلموا أبداً”.

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