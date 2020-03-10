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عقد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بصفته رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أمس، اجتماعًا مع مدير المكتب جهانجير خان وفريق عمله؛ وذلك بمقر وفد المملكة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال وجهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ونشاطاته الحالية والمستقبلية، والتقدم المحرَز في هذا الصدد.
حضر اللقاء من وفد المملكة: عبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ومدير مكتب المندوب الدائم حكمت بن محمد السعيد، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد بن عبدالرحمن القاضي.
عبدالله بن يحيى المعلمي نيويورك
"المعلمي" يطلع على نشاطات وأعمال مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهابوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-10
عقد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بصفته رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أمس، اجتماعًا مع مدير المكتب جهانجير خان وفريق عمله؛ وذلك بمقر وفد المملكة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال وجهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ونشاطاته الحالية والمستقبلية، والتقدم المحرَز في هذا الصدد.
حضر اللقاء من وفد المملكة: عبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ومدير مكتب المندوب الدائم حكمت بن محمد السعيد، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد بن عبدالرحمن القاضي.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
09:16 AM
عقد اجتماعًا مع مدير المكتب جهانجير خان وفريق عمله
عقد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بصفته رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أمس، اجتماعًا مع مدير المكتب جهانجير خان وفريق عمله؛ وذلك بمقر وفد المملكة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال وجهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ونشاطاته الحالية والمستقبلية، والتقدم المحرَز في هذا الصدد.
حضر اللقاء من وفد المملكة: عبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ومدير مكتب المندوب الدائم حكمت بن محمد السعيد، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد بن عبدالرحمن القاضي.
، "المعلمي" يطلع على نشاطات وأعمال مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
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