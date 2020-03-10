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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ8 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والمراكز التابعة لها).
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للمواطنين والمقيمين بأهمية أخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول؛ داعيًا إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.حالة الطقس الأرصاد الباحة
الأرصاد تنبّه من سحب رعدية على الباحة.. والمدني يحذّروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-10
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ8 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والمراكز التابعة لها).
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للمواطنين والمقيمين بأهمية أخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول؛ داعيًا إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
08:58 AM
قالت: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتستمر حتى الثامنة مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ8 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والمراكز التابعة لها).
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للمواطنين والمقيمين بأهمية أخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول؛ داعيًا إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.
، الأرصاد تنبّه من سحب رعدية على الباحة.. والمدني يحذّر ،
المصدر : الخليج 365
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