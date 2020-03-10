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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة).
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.حالة الطقس الأرصاد نجران
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 09:33 AM
"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة).
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، "الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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