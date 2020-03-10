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بدأ برنامج حساب المواطن، في وقت مبكر اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث سيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله.
وكان البرنامج قد أودع في 10 فبراير الماضي 2.6 مليار ريال؛ كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 27 "دفعة فبراير" البالغ عددهم حينها نحو 12.6 مليون مستفيد رئيس وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.حساب المواطن
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 09:32 AM
يستمر لنهاية اليوم للمستفيدين المكتملة طلباتهم
بدأ برنامج حساب المواطن، في وقت مبكر اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث سيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله.
وكان البرنامج قد أودع في 10 فبراير الماضي 2.6 مليار ريال؛ كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 27 "دفعة فبراير" البالغ عددهم حينها نحو 12.6 مليون مستفيد رئيس وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.
، "حساب المواطن" .. بدء إيداع دفعة شهر مارس ،
المصدر : الخليج 365
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