سفارة ‫السعودية بالإمارات تمهل المواطنين 72 ساعة للعودة إلى المملكة

قالت السفارة السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، إنَّه بإمكان المواطنين السعوديين المتواجدين في الإمارات الراغبين بالعودة إلى المملكة، السفر عبر الخطوط الجوية السعودية من مطار دبي.
وأكَّدت سفارة المملكة، أنَّ هذا الإجراء يسري لمدة الـ 72 ساعة القادمة.
كما أوضحت السفارة، في بيانها، أنَّه يمكن أيضًا للمواطنين الراغبين بالعودة، العودة برًّا عبر منفذ البطحاء.
ويأتي ذلك القرار، استثناءً مؤقتًا لقرار تعليق السفر من وإلى عدة دول بينها مصر والإمارات والبحرين، ودول أخرى، كجزءٍ من إجراءات مواجهة فيروس كورونا الجديد.
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