الخارجية المصرية: استئناف الطيران مع الرياض يخصُّ المواطنين السعوديين فقط

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا صباح اليوم الثلاثاء، توضِّح فيه تفاصيل ما أعلنته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر، مؤكدةً أنَّ القرار يخصُّ المواطنين السعوديين المتواجدين في مصر فقط.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيانها: «تودُّ وزارة الخارجية التنويه بأنَّه فيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة يومي 10 و11 مارس الجاري، فإنَّه بالاستفسار من السلطات السعودية المعنية تمَّ توضيح أنَّ المقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط المتواجدين بمصر إلى المملكة العربية السعودية؛ والأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين».

وأعلنت المملكة العربية السعودية، صباح الثلاثاء، استئناف حركة الطيران بين المملكة ومصر لمدة 48 ساعة (الثلاثاء والأربعاء) وفق الجداول المعتادة.

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وقال حساب السفارة السعودية في القاهرة على «تويتر»: «تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنّه تمّ استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس، وفق الجداول المعتادة كي يتمكن الزائرين من العودة إلى السعودية».

وأضافت السفارة أنَّ المواطنين يمكنهم التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبُّد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت تعليق السفر من وإلى 14 دولة من بينها مصر، كإجراء احترازي لتحجيم انتشار فيروس كورونا الجديد.