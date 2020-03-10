بدء إيداع دعم «حساب المواطن» المخصص لشهر مارس

أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، بدء إيداع الدعم المُخصَّص لشهر مارس في الحسابات البنكيَّة للمستفيدين من البرنامج. وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس، أنَّه سيستمر إيداع الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

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