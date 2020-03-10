استئناف الرحلات بين السعودية ومصر لمدة يومين

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر، استئناف رحلات شركات الطيران بين البلدين بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء، 10 و11 مارس، وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة.
وأضافت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات.
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