سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تطورات كابوس فيروس كورونا الذي يواصل في الانتشار عالمياً ويحصد المزيد من القتلى.

وسلطت الضوء على تأثر الاقتصاد العالمي بسبب الفيروس ، وتأثيره السلبي على الاقتصاد الباكستاني .

وتطرقت إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها معظم الدول المتأثرة بفيروس كورونا للحد من انتشاره .

واهتمت بفرض فرقة العمل المالي الدولية ـ فاتف ـ شروط جديدة على باكستان تلزمها بإنشاء بنك بيانات للباكستانيين المسافرين إلى الخارج مع تسجيل مقدار العملة والأشياء الثمينة التي جلبها المسافر الأجنبي معه .

أمنياً أخبرت عن نجاح الأمن الباكستاني في إحباط عملية إرهابية كبيرة شمال غرب باكستان أدت إلى مقتل اثنين من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط برتبة عقيد .

وتناقلت أنباء الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة جيلجت بلتستان بشمال غرب باكستان إثر سقوط حافلة ركاب من طريق جبلي وعر في نهر ما أدى إلى مقتل 25 راكباً.

اقتصادياً نشرت الصحف تسجيل مؤشر بورصة كراتشي انخفاضاً قياسياً بلغ 1160 نقطة خلال يوم واحد متأثراً بهبوط أسواق الأسهم في المنطقة بسبب تراجع أسعار النفط في السوق العالمي .

وفي الشأن الأفغاني أخبرت صحف باكستان عن تصاعد الصراع السياسي مجدداً في أفغانستان بعد أداء الرئيس أشرف غني ومنافسه عبدالله عبدالله اليمن الدستورية لتولي منصب الرئاسة في البلاد .

ونقلت رفض الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل حكومة موازية في أفغانستان من قبل الرئيس التنفيذي الأسبق للبلاد عبدالله عبدالله.

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