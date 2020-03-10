سياسي / الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على القصر الرئاسي في كابل



أبوظبي 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وعبرت الوزارة عن أملها في أن يسود الاستقرار أفغانستان، وأن يعم السلام ربوعه بما يحقق طموحات وآمال شعبه الصديق.

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