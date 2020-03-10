سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على زيارة قائد عام الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لباريس ولقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبينة تأكيد الرئيس الفرنسي على دعمه التام للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن المشير أكد بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة.

وأشارت إلى لقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري في تونس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وتم بحث آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي، كما تطرق اللقاء إلى عمل البعثة الأممية الراعية للمساعي الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا خاصة عقب استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة.

ونقلت نفي إدارة مستشفى طرابلس المركزي بالعاصمة، ما أوردته بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية بوصول حالات مشتبه بها بفيروس كورونا للمستشفى.

وتطرقت إلى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس،معلنا تشديد مصر على ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفا للمبعوث المستقيل غسان سلامة يحظى بالقبول من جميع الأطراف الليبية، مؤكدة دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة.

وعرجت صحف ليبيا على إدانات عربية ودولية لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بتفجير استهدف موكبه في العاصمة السودانية الخرطوم.

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