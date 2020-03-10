

بنما 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أعلن الرئيس البنمي لاورينتينو كورتيزو أمس عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وتتعلق بمواطنة بنمية تبلغ 40 عاما، عادت يوم الأحد من إسبانيا.

وقال كورتيزو :"بعد تطبيق جميع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، يمكننا تأكيد الحالة الأولى للإصابة ب"كوفيد ـ 19"، مؤكدا أن بلاده على استعداد للتصدي للفيروس ومعالجته.

وأوضحت وزيرة الصحة روساريو تيرنر في مؤتمر صحفي أن المواطنة المصابة دخلت بنما قادمة من إسبانيا عبر مطار "باراخاس" بالعاصمة مدريد، مشيرة إلى أن وضعها مستقر وتم عزلها بمقر إقامتها.

وأضافت أن المريضة توجهت إلى أحد المستشفيات بالعاصمة بنما صباح الاثنين بعدما ظهرت عليها أعراض المرض، حيث خضعت للاختبارات ذات الصلة، والتي أكدت إصابتها بالفيروس.

// انتهى //

07:19ت م

0013





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بنما تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.