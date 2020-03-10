شكرا لقرائتكم خبر عن 72 ساعة لعودة المواطنين من الإمارات عبر المنافذ الجوية والبرية والان نبدء بالتفاصيل

بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصًا على المواطنين السعوديين بدولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، تود السفارة أن تفيدهم بإمكانية السفر عبر الخطوط الجوي السعودية من مطار دبي، ويسري هذا الإجراء لمدة 72 ساعة القادمة، كما يمكنهم العودة برا عبر منفذ البطحاء.

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