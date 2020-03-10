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كوريا الجنوبية تسجل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد لـ7513 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت كوريا الجنوبية 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7513 حالة.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إن 54 شخصاً لقوا مصرعهم حتى الآن جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.
يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.
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