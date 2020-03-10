السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7513 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن 54 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.

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06:33ت م

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