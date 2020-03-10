اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 19ر293 نقطة أو ما يعادل 49ر1% ليصل إلى 57ر19405 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 15ر17 نقطة، أو23ر1%، ليصل إلى 82ر1371 نقطة.

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06:19ت م

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