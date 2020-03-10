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تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم

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2020-03-10

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-38 كم/ساعة تتحول شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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