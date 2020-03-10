السعودية | السعودية..المحامي يكشف مستجدات قضية المفقود نسيم حبتور

أكد سعد بن شايع محامي نوري حبتور والد المفقود نسيم في تصريحه إلى "العربية.نت" أنهم يترقبون النتائج النهائية لفحص البصمة الوراثية DNA .

جاء ذلك بعد أن أجروا التحاليل في الأدلة الجنائية في الدمام، بمرافقة الشاب طلال الذي ظهرت فيه علامات تتطابق مع المفقود نسيم.

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وقال المحامي: "تقدّمنا بطلب يتضمن ترتيب إجراءات الفحص لدى جهة جديدة لاعتبارات نفسية ومعنوية، على أن يكون الفحص الجديد بالرياض، حتى تخرج النتائج من جهتين مختلفتين".

وعن لقائهم بطلال قال: "كان لقاءً طبيعياً نحرص جميعاً على الخروج بالنتائج المطمئنة لكافة الأطراف، خاصة بعد ظهور نتائج ترجح أنه المفقود نسيم".

وأما عن نتائج التحاليل، فأكد أنه ستخرج اليوم الثلاثاء بعد التأكد من تطابقها ، بعد موافقة أمير الشرقية، على طلب والد نسيم، بإعادة الفحص قبل أيام.