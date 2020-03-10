لقاء مع مواطن انتقل له الفيروس بهذه الطريقة ! احذررررررروا

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روى أحد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في القطيف، تفاصيل إصابته، ولحظة تلقيه خبر إصابته .

جلست في مشهد 7 أيام

وقال المواطن ويدعى “أبو محمد” ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية : “سافرتُ إلى مشهد عن طريق البحرين ودبي، وجلست في مشهد 7 أيام، ولم يتم الكشف عليّ عند الدخول أو الخروج”.

وأضاف أبو محمد : “عدتُ إلى السعودية بخط السير نفسه من مشهد إلى البحرين، ومكثت 7 أيام، ولم أشعر بأي أعراض للمرض حتى كشف الفحص عن الفيروس، والآن بعد 4 أيام لا أشعر بالحرارة، وصحتي العامة ممتازة، وتم استدعائي للفحص بسبب مخالطتي لأحد المصابين، وتم وضعنا في فندق للحجر صحي، والآن أنا معزول في المستشفى”.

أصعب اللحظات في حياته

ووصف لحظة إصابته بالمرض بأنها من أصعب اللحظات في حياته، مشيرًا إلى أنه مكث يومين في قلق بالغ، وترقُّب، ومشاعر خوفًا من نقله العدوى لأحد أفراد أسرته وأقاربه.. وتابع: لكن الحمد لله كل نتائج المخالطين لي كانت سليمة، ولم ينتقل لأحد من أفراد أسرتي.

ونصح كل من سافر إلى الأماكن الموبوءة بالتوجه إلى الفحص، وإجراء التحاليل، وأن يأخذوا الأمر بجدية؛ وذلك حماية لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.. نافيًا بشدة تعرُّضه لأي مضايقات أو أي نوع من التحقيق أو إزعاج بعد إفصاحه عن جهة قدومه من مدينة مشهد بإيران.



