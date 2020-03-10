شاهد.. رئيس شركة يُهدي موظفاً سبيكة ذهبية بعد 42 عاماً من عمله بالشركة

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أظهر مقطع فيديو متداول رئيس شركة وهو يهدي موظفاً من الجنسية الباكستانية، سبيكة ذهب قال متداولو الفيديو إن قيمتها 200 ألف ريال؛ نظير عمله في الشركة طيلة 42 عاماً.

وبيّن الفيديو رئيس مجلس إدارة شركة الفنار المهندس عبدالسلام المطلق، وهو يفاجأ الوافد المسن بالهدية التي كانت مُحكمة بأكثر من غطاء، ومكتوب على صندوقها عدد سنوات العمل التي قضاها الموظف بالشركة، فيما عبّر العامل عن سعادته بهذه الهدية.



