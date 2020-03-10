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تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاءٍ مع والد الأطفال الثمانية الذين لقوا مصرعهم جراء حريق هائل في منطقة صباح الأحمد بالكويت.
وقال الأب خلال اللقاء “هي فاجعة، عيالي الثمانية راحوا، الله يرحمهم ويسكنهم الجنة إن شاء الله، شيء محزن لأني أبوهم، لكني أشهد الله أن الوقفة في المقبرة لما شوفت جميع الشعب الكويتي هذا يثلج الصدر”.
وأضاف والد الأطفال الثمانية “الحمد لله عيالي الآن في مكان أخير من هذا المكان، راحوا لدار البقاء وهذه التي نحن فيها دار فناء، فالحمد لله رب العالمين”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : أول تعليق لوالد الأطفال الـ8 الذين توفوا بسبب الحريق المأساوي في منزله بالكويت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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