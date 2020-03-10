“انفوجرافيك”.. جولة ميدانية لـ 5 جهات حكومية تكشف مخالفات لسخانات المياه

︎ :

.

أسفرت الجولة الرقابية الميدانية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الفريق الرقابي المكون من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على مصانع سخانات المياه بالمملكة، والتي استهدفت 20 مصنعًا في مختلف المناطق، عن ضبط وحجز 25410 منتجات لعدم اجتياز مواصفة كفاءة الطاقة.

كما أسفرت الجولة عن تصحيح المخالفات على 22648 منتجًا و2598 منتجًا جارٍ العمل على تصحيحها، وإعادة تدوير 146 منتجًا، وسحب 25 عينة تم سحبها للتأكد من المطابقة، أسفر منها 15 عينة مطابقة للمواصفات و10 عينات مخالفة. وأظهرت أن هناك 12 مصنعًا لم تسحب منه عينات..، وثمانية مصانع تم سحب عينات منها أسفرت عن وجود مصنع واحد مخالف للبيانات الإيضاحية وسبعة مصانع مخالفة.



