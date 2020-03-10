︎ :
.
خضعت مواطنة أربعينية للاستجواب والتحقيق، في شعبة التزوير في شرطة جدة، للبحث عن تفاصيل نسبها.
وتبين أن المواطنة كانت قد تفاجأت قبل 8 سنوات بوالدها الذي تربت في منزله لأكثر من 30 عامًا، يطردها مخبرًا إياها بأنها ليست ابنتهم، وأنهم تبنوها من ملجأ للأيتام.
ووجدت المواطنة نفسها بلا مأوى، فغيرت الهوية إلى ” مجهولة الأبوين “، لتقتات منها على التبرعات، وأعانتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعيينها على وظيفة مراسلة، لتقتات منها.
وأوضحت أن الأب الذي رباها طوال عمرها، قرر إخبارها بالحقيقة لأنه رزق بثروة كبيرة، وأقنعته زوجته بكشف الحقيقة للتخلص منها وإبعادها عن الميراث.
وأشارت إلى أنه بعد حسم قضية النسب بتحاليل الـDNA، طلقها زوجها، وأخذ أبنائها، وأصبحت بلا هوية ولا مسكن
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة تتفاجأ بطردها من منزل أسرتها: ” أحضرناك من الملجأ ” ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.