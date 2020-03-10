سياسي / الأمين العام للأمم المتحدة يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان



نيويورك 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم ، بشدة الهجوم الذي وقع في الخرطوم واستهدف قافلة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك.

وجدد غوتيريش في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، التشديد على أن هذه الهجمات غير مقبولة، داعيا إلى مساءلة مرتكبيها.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة من جديد تضامن الأمم المتحدة ودعمها الثابت للسودان.

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