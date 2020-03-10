السعودية اليوم / تونس تتخذ جملة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا



تونس 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت تونس مساء اليوم، إيقاف الدروس في جميع المستويات توقيا من انتشار فيروس كورونا.

وقد أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي على إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لمحاصرة انتشار الفيروس من بينها إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا واختصار الرحلات بين تونس و فرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع.

كما تم الاتفاق على ألاّ تستقبل تونس الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا، باستثناء روما، وتقرّر أيضا التخفيض من عدد الرحلات الأسبوعية القادمة من هذه الوجهة.

يذكر أن السلطات التونسية قد قررت في وقت سابق اليوم، إلغاء المناسبات

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت ظهر اليوم ، تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس إلى 5 حالات.

// انتهى //

04:01ت م

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تونس 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأعلنت تونس مساء اليوم، إيقاف الدروس في جميع المستويات توقيا من انتشار فيروس كورونا.وقد أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي على إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لمحاصرة انتشار الفيروس من بينها إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا واختصار الرحلات بين تونس و فرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع.كما تم الاتفاق على ألاّ تستقبل تونس الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا، باستثناء روما، وتقرّر أيضا التخفيض من عدد الرحلات الأسبوعية القادمة من هذه الوجهة.يذكر أن السلطات التونسية قد قررت في وقت سابق اليوم، إلغاء المناسبات الرياضية والثقافية والتربوية التي تجمع مشاركين من بلدان ظهر فيها فيروس كورونا،وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت ظهر اليوم ، تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس إلى 5 حالات.// انتهى //04:01ت م0286

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