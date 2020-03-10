السعودية اليوم / سفير المملكة لدى كينيا يقيم حفل عشاء على شرف وفد وزاري من المملكة



كينيا 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا الدكتور محمد عبدالغني خياط، حفل عشاء على شرف وفد من عدد من الوزارات في المملكة الذي زار كينيا في مهمة عمل.

و حضر الحفل عدد من أعضاء السفارة والملحقيات التابعة لها.

// انتهى //

03:28ت م

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