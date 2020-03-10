

واغادوغو 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بوركينا فاسو تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد بعد أن ثبتت إصابة زوجين بوركينيين قادمين من فرنسا.

وأضافت المصادر أنه تم وضع المصابين وشخص ثالث احتك بهما في الحجر الصحي.

//انتهى//

03:10ت م

0284





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الصحة البوركينية تعلن عن حالتي إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.