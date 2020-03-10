اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع حاد



نيويورك 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض حاد اليوم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 76ر2013 نقطة، أو 79ر7% ، ليصل إلى 02ر23851 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 81ر225 نقطة ، أو 60ر7% ، ليصل إلى 56ر2746 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 94ر624 نقطة ، أو 29ر7% ، ليصل إلى 68ر7950 نقطة.

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