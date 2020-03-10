السعودية | استئناف رحلات الطيران مؤقتا لنقل الزائرين السعوديين الراغبين في العودة من مصر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استئناف رحلات الطيران مؤقتا لنقل الزائرين السعوديين الراغبين في العودة من مصر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:33 صباحًا, 10 مارس 2020 م المناطق - الرياض أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة العربية السعودية ومصر بما فيها الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة مصر للطيران وشركة طيران ناس وغيرها من الشركات ليومي غدٍ وبعد غدٍ الموافق 10 و11 مارس الجاري، وذلك لتمكين الزائرين السعوديين من العودة إلى المملكة.

وأوضحت السفارة السعودية لدى مصر في بيان لها اليوم أنه يمكن للمواطنين السعوديين التواصل مباشرة مع شركات الطيران لترتيب سفرهم خلال اليومين المشار لهما دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.

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