، 5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الحدود الشمالية والجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا أتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.

ونبَّهت منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والطائف والكامل والمويه وبحرة وتربة وخليص ورنية، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.هيئة الأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة